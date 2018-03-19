СМИ: Вертолеты коалиции США эвакуировали главарей ИГ* в Сирии

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Вертолеты международной коалиции во главе с США эвакуировали на северо-востоке Сирии группу главарей террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на SANA.
Три вертолета совершили посадку в районе Камышли, откуда забрали четверых главарей ИГИЛ* иракского происхождения, отметил собственный источник SANA.
Пока неизвестно, куда эти вертолеты направлялись, пишет издание.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что американские военные препятствуют прибытию в Ракку гуманитарных организаций.
В сентябре прошлого года СМИ сообщили о возможной эвакуации из сирийского района Дейр эз-Зора нескольких командиров ИГИЛ* американскими вертолетами.
В коалиции эту информацию опровергли.
*ИГ (ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.