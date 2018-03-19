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СМИ: Вертолеты коалиции США эвакуировали главарей ИГ* в Сирии

19 марта 2018, 15:34

Три вертолета совершили посадку в районе Камышли, откуда забрали четверых главарей ИГИЛ* иракского происхождения.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Вертолеты международной коалиции во главе с США эвакуировали на северо-востоке Сирии группу главарей террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на SANA.

Три вертолета совершили посадку в районе Камышли, откуда забрали четверых главарей ИГИЛ* иракского происхождения, отметил собственный источник SANA.

Пока неизвестно, куда эти вертолеты направлялись, пишет издание.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что американские военные препятствуют прибытию в Ракку гуманитарных организаций.

В сентябре прошлого года СМИ сообщили о возможной эвакуации из сирийского района Дейр эз-Зора нескольких командиров ИГИЛ* американскими вертолетами.

В коалиции эту информацию опровергли. 

*ИГ (ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.


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