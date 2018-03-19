В Казани произойдет «чудо Миядзаки»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). 21 марта на сцене БКЗ им. С. Сайдашева состоится концерт молодежного оркестра Фонда развития исполнительского искусства Республики Татарстан «Sforzando». В программе «Чудо Миядзаки и Великая Классика» примет участие пианист из Германии, выпускник Казанской консерватории Зульфат Фахразиев.

В первом отделении будет исполнен концерт для фортепиано с оркестром № 1 Фредерика Шопена. Второе отделение будет полностью посвящено музыке из мультфильмов гения японской анимации Хаяо Миядзаки. Мэтр, основатель анимационной студии «Гибли» получил «Оскар» в 2013 году за картину «Ветер крепчает», после чего объявил о прекращении карьеры, передав управление студией своему сыну. С тех пор поклонники Миядзаки по всему миру ждут новых работ студии, великолепных саундтреков к великолепной анимации.

«Программу с произведениями Джо Хисаиши, автора музыки ко многим шедеврам Миядзаки, мы недавно представляли казанским слушателям. Она имела большой успех, и теперь мы повторяем ее снова, к радости всех поклонников Миядзаки. Тем более, что в исполнение каждый музыкант вносит свое видение, вдохновение и талант. Уверен, что наш, когда-то казанский, а теперь принадлежащий и творческому миру Европы пианист Зульфат Фахразиев подарит всем незабываемый вечер. Именно для этого концерта он приехал к нам из Берлина», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель Фонда развития исполнительского искусства Татарстана «Sforzando» Данияр Соколов.

Он также отметил, что дирижером выступит Евгений Сакмаров. Во втором отделении музыкальные произведения будут сопровождать отрывки из работ Миядзаки, транслируемые на большом экране. Концерт приурочен Году Японии в России.

