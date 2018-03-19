(Набережные Челны, 19 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах ликвидируют последствия обильного снегопада, который шел в городе на протяжении последних дней, сообщили в Управлении городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города.

На уборке снега задействовано более 80 единиц техники, в числе которых комбинированные дорожные машины, роторные снегоочистители, автогрейдеры и снегопогрузчики. Чтобы не создавать помехи автомобилям и пешеходам, значительная часть работ проводится в вечернее и ночное время.

По словам начальника отдела транспорта и связи исполнительного комитета Руслана Ибрагимова, основной объем работы выполняет МУП «ПАД». В экстренных ситуациях координация действий коммунальных предприятий проводится с помощью единой диспетчерской дежурной службы, поддерживается связь с МЧС.

Транспортные предприятия и коммунальные компании получают рассылку прогноза погоды, чтобы скорректировать свои планы и вовремя приступить к уборке территорий.