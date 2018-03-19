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Путин присудил премии Президента РФ молодым деятелям культуры

19 марта 2018, 17:12

Премии присуждены за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, за создание инновационных музейных проектов и др.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении премий Президента РФ молодым деятелям культуры и в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте Президента России.

Премии для молодых деятелей культуры присуждены режиссеру, художнику анимационного кино Дине Великовской, замдиректора по научной работе природного архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» Воронежской области Софье Кондратьевой и солисту Большого театра России Денису Родькину. 

Великовская награждается за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, Кондратьева – за создание и реализацию инновационных музейных проектов, а Родькин – за вклад в сохранение, приумножение и популяризацию достижений отечественного хореографического искусства.

Премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2017 года удостоились художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер (за просветительскую деятельность), композитор Алексей Рыбников (за вклад в развитие отечественного музыкального искусства) и директор Школы-интерната для глухих детей Нижнего Новгорода Владимир Чикишев. Последний отмечен за реализацию программы единого образовательного пространства «Школа – Театр – Дом» и за создание театра «Пиано». 


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