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Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с победой на выборах

19 марта 2018, 16:03 , Фото: архив tatarstan.ru

Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с победой на выборах В своем послании владыка отметил, что победа была убедительной, выборы – максимально прозрачными, а активность населения – большой.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Сегодня святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Путина с победой на выборах. В своем послании он отметил, что победа была убедительной, выборы – максимально прозрачными, а активность населения – большой.

Как пишет официальный сайт Московского патриархата, владыка Кирилл обратился к Президенту России от имени духовных лиц и православных мирян. «Результаты волеизъявления людей свидетельствуют о совпадении чаяний народных с вашим видением будущего России, миролюбивой, по-настоящему суверенной державы, в которой обеспечиваются права и свободы человека», – говорится, в частности, в послании.

Владыка пожелал Владимиру Путину душевного и физического здоровья, а также сил для воплощения в жизнь задуманных планов. По церковной традиции, в конце обращения патриарх провозгласил: «Многая и благая лета!».
 


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