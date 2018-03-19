Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с победой на выборах

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Сегодня святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Путина с победой на выборах. В своем послании он отметил, что победа была убедительной, выборы – максимально прозрачными, а активность населения – большой.

Как пишет официальный сайт Московского патриархата, владыка Кирилл обратился к Президенту России от имени духовных лиц и православных мирян. «Результаты волеизъявления людей свидетельствуют о совпадении чаяний народных с вашим видением будущего России, миролюбивой, по-настоящему суверенной державы, в которой обеспечиваются права и свободы человека», – говорится, в частности, в послании.

Владыка пожелал Владимиру Путину душевного и физического здоровья, а также сил для воплощения в жизнь задуманных планов. По церковной традиции, в конце обращения патриарх провозгласил: «Многая и благая лета!».

