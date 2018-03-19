(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). «Мазда» и «Лада» не смогли поделить дорогу в Тукаевском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП в Тукаевском районе республики пришло накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112. Очевидцы сообщили, что недалеко от села Нижний Суык-Су столкнулись автомобили «Мазда» и «Лада».

Прибывшие к месту ЧП спасатели ЗПСО №6 обнаружили, что в разбитой отечественной легковушке зажат 57-летний водитель. С помощью специального оборудования мужчину вызволили из поврежденного автомобиля и передали в руки медикам скорой помощи.

23-летний владелец японского авто от госпитализации отказался.

После спасения людей сотрудники МЧС отключили аккумуляторы обеих машин, что исключило возможность возгорания.

