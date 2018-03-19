Министр культуры РТ договорился в Посольстве Беларуси о проведении Дней Татарстана в Гродно

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин обсудил в Посольстве Беларуси проведение Дней татарской культуры в Гродно, сообщает Посольство Беларуси в России.

Встреча представителей Гродненского областного исполнительного комитета с Айратом Сибагатуллиным состоялась 16 марта.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области культуры, в частности, — по подготовке и проведению Дней культуры Татарстана в Республике Беларусь в июне текущего года. Одной из площадок, где будут проходить мероприятия Дней культуры, является город Гродно.

В этом же году стороны планируют реализовать совместные проекты в театральной сфере.

Во встрече приняли участие зампредседателя Гродненского облисполкома Виктор Лисковец, руководитель отделения Посольства Олег Исаев, Почетный консул РБ в РТ, руководитель общественной организации белорусов Казани «Спадчына» Сергей Маруденко, заместитель министра культуры РТ Гузель Шарипова и другие.