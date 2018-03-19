Скончался легендарный советский летчик-испытатель Георгий Мосолов

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Вчера, 18 марта, на 92-м году жизни умер заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта Георгий Константинович Мосолов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ».

«От нас ушла легенда реактивной авиации, заслуженный летчик-испытатель, внесший огромный вклад в развитие отечественной авиации. Мы скорбим об этой утрате», — сказал генеральный директор АО «РСК «МиГ» Илья Тарасенко.

Мосолов установил шесть мировых авиационных рекордов, три из них являются абсолютными, а также три всесоюзных абсолютных рекорда.

Он проводил летные испытания истребителей МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21 и их модификаций. Летчик освоил свыше 50 типов самолетов.

Георгий Мосолов был одним из близких друзей первого советского летчика-космонавта Юрия Гагарина.