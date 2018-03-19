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Политика

Путин рассказал о цели нового президентского срока

19 марта 2018, 14:44

Владимир Путин планирует решать вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Основными направлениями очередного президентского срока Владимира Путина будут являться внутренняя повестка и обеспечение роста экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

О своих планах действующий глава государства заявил на встрече с сопредседателями штаба. 

«Основное, чем мы будем заниматься — это, конечно, прежде всего внутренняя повестка дня. Это, прежде всего, обеспечение темпов роста экономики Российской Федерации, придание ей инновационного характера. Это развитие в области как раз здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших для того, чтобы двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан», — сказал Путин.

Также будут решаться вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны, отметил лидер страны.

«Конечно, есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности, безопасности. Без этого тоже не обойтись. Но, тем не менее, все-таки главное для нас — это внутренняя повестка дня», — добавил Путин.


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