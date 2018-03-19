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Культура

Стартовала заявочная компания на получение грантов для этнокультурных проектов

19 марта 2018, 19:06

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 21 марта по 20 апреля 2018 года.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Министерство культуры РТ объявило конкурс на получение грантов для общественных организаций, реализующих этнокультурные проекты, сообщает Минкультуры РТ.

В этом году общий объем финансирования составит десять млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 21 марта по 20 апреля 2018 года.

Гранты предоставляются общественным организациям на конкурсной основе. К участию в конкурсе допускаются зарегистрированные общественные организации, занимающиеся социальной, культурной, образовательной, научной и тому подобной деятельностью.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и предоставить смету расходов для реализации конкретного проекта и материалы, подробно раскрывающие содержание проекта.

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Минкультуры.
 

 


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