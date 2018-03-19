Елабуга участвует во всероссийском конкурсе по благоустройству

(Елабуга, 19 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабуга участвует во всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов благоустройства в исторических поселениях и малых городах. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в России будут отобраны порядка 80 победителей: 20 — в категории «исторические поселения», 60 — в категории «малые города».

По словам первого заместителя руководителя исполкома района Рената Хайруллина, город в конкурсе участвует с двумя проектами. «Мы хотим в рамках этого конкурса благоустроить территории бывшей детской площадки „Чебурашка“ и площадь Ленина. Например, на обновление площади Ленина планируется привлечь 50 млн руб. До начала реализации оба проекта обязательно будут обсуждены с населением», — отметил Ренат Хайруллин.

Заявки на участие в конкурсе должны быть направлены регионами до 1 апреля. Выигравшие гранты будут реализованы в течение двух лет.

Конкурс проводится Минстроем России. Это предложение было озвучено на Форуме малых городов и исторических поселений, который прошел в Коломне 17 января. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею и поручил Правительству дополнительно выделить на эти цели 5 млрд рублей из федерального бюджета.