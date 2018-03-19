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Культура

Татары Ташкента дали весенний концерт в честь праздника Навруз

19 марта 2018, 22:02

В концертной программе приняли участие представители туркменского, таджикского и турецкого национальных культурных центров.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В преддверии праздника Навруз 19 марта в парке культуры и отдыха «Сад дружбы» Ташкента состоялся концерт национальных культурных центров, сообщает Представительство РТ в Узбекистане.

В праздничном мероприятии приняли участие заслуженная артистка Татарстана и Башкортостана Феруза Халдарова, певица из Москвы Наиля Дусметова, лауреаты конкурса «Татар Моны» Галия Ханнанова и Равшан Ходжаков, лауреат «Татар жыры» Марьям Бухарова, дипломант Дельфийских игр Камилла Бахтиярова, певцы Ирина Гимранова и Салават Галиев, а также татарские ансамбли «Изгенур», «Ляйсан», «Сандугачлар», «Жемчужина».

В концертной программе также приняли участие представители туркменского, таджикского и турецкого национальных культурных центров. 

Праздник освещался телеканалами национальной телерадиокомпании Узбекистана.

 


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