Татары Ташкента дали весенний концерт в честь праздника Навруз

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В преддверии праздника Навруз 19 марта в парке культуры и отдыха «Сад дружбы» Ташкента состоялся концерт национальных культурных центров, сообщает Представительство РТ в Узбекистане.
В праздничном мероприятии приняли участие заслуженная артистка Татарстана и Башкортостана Феруза Халдарова, певица из Москвы Наиля Дусметова, лауреаты конкурса «Татар Моны» Галия Ханнанова и Равшан Ходжаков, лауреат «Татар жыры» Марьям Бухарова, дипломант Дельфийских игр Камилла Бахтиярова, певцы Ирина Гимранова и Салават Галиев, а также татарские ансамбли «Изгенур», «Ляйсан», «Сандугачлар», «Жемчужина».
В концертной программе также приняли участие представители туркменского, таджикского и турецкого национальных культурных центров.
Праздник освещался телеканалами национальной телерадиокомпании Узбекистана.