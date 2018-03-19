Ильсур Метшин: Сорвать выборы в Казань приехали проплаченные люди

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Казань приехали люди, заинтересованные в том, чтобы сорвать президентские выборы. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Главный результат экзамена (выборов — прим. Т-и) — это чистота и законность, — подчеркнул Метшин. — Сейчас уже можно доложить о том, что приехали специально обученные, подготовленные, оплаченные, заинтересованные люди в том, чтобы на участках поставить под сомнение законность, легитимность, создать какую-то нервозную ситуацию».

Градоначальник поблагодарил за профессиональную работу избирательные комиссии, Управление внутренних дел, представителей районных администраций.

«Все было в рамках закона, не допущено никаких эксцессов, которые бы могли поставить под сомнение хоть какие-то моменты в избирательной кампании по Казани», — сказал Метшин.

Выборы Президента России прошли 18 марта. В Татарстане за Владимира Путина проголосовали 82,09 процента избирателей.