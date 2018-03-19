(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В Татарстане осудили высокопоставленного сотрудника колонии за взятку, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 29-летний бывший начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии №5 Максим Оганян впервые совершил правонарушение еще в 2015 году. Тогда мужчина нелегально пронес на территорию исправительного заведения USB-кабель и передал его одному из осужденных.

Осень 2017 года Оганян договорился с другим заключенным о передачи ему Bluetooth-колонки. За свои услуги работник тюрьмы получил аналогичный гаджет стоимостью чуть меньше пяти тысяч рублей.

Оганяна задержали и предъявили ему обвинения по двум статьям УК – «Превышение служебных полномочий» и «Получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 140 тыс. рублей.

