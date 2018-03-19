Спортсмены из 17 регионов России приехали в Татарстан на первенство по сноуборду

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Более 200 спортсменов из 17 регионов России приехали в Татарстан на первенство по сноуборду, которое продлится три дня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Турнир стартовал сегодня на Свияжских холмах. Сноубордисты выявят лучших в параллельном слаломе-гиганте (PGS), параллельном слаломе (PSL) и сноуборд-кроссе (SBX). Татарстан на первенстве представляют Милена Быкова, Елена Болтаева и Дарья Белова.

23 марта также на базе города-курорта начнется чемпионат России по сноуборду.