Эксперт КФУ: Настоящей весны в марте в Татарстане не будет

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Настоящей весны в Татарстане не будет до конца марта. На протяжении первого весеннего месяца ожидается минусовая температура, снег не растает. Такой прогноз пресс-службе КФУ дал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

«Республика на восточной периферии арктического антициклона. Под влиянием обильной солнечной радиации стоит солнечная погода. Согласно многолетним наблюдениям, средняя температура воздуха в Казани сегодня днем должна составлять минус 4 градуса, а по факту она намного ниже. Столбики термометров ночью 19 марта опустились ниже 18 градусов, днем воздух прогреется до минус 8. Температура воздуха ниже нормы на 5 градусов», — сообщил Переведенцев.

По прогнозу эксперта, республика находится под влиянием арктического вторжения холодного и сухого воздуха. 20 и 21 марта температура воздуха днем составит −6 и −4 градуса мороза, а ночью −13 и −12 градусов соответственно. С четверга под влиянием циклона ожидается ослабление температур и осадки в виде снега. Столбики термометров ночью опустятся до −7 градусов, а днем до −3 градусов. К выходным ситуация изменится. В воскресенье днем воздух прогреется до −1 градуса, ночью температура составит −11 градусов.

