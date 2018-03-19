Новый блокбастер о Ларе Крофт возглавил российский прокат

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Приключенческий боевик «Tomb Raider: Лара Крофт» стал лидером российского проката по итогам уикенда. Блокбастер собрал 236,7 млн рублей, сообщает РИА Новости.

В роли Лары Крофт снялась шведская актриса Алисия Викандер. Фильм посвящен главной героине компьютерных игр Tomb Raider. По сюжету отец героини исчезает, но вместо того, чтобы возглавить его империю, она отправляется к берегам Японии на его поиски.

На втором месте – комедия российского производства «Я худею» со сборами в 118,1 млн рублей. На третьем месте – продолжение мультфильма «Гномео и Джульетта» под названием «Шерлок Гномс» с доходом 78 млн рублей.

Четвертая позиция досталась фантастическому триллеру «Излом времени», пятая – «Черной пантере» от студии Marvel.