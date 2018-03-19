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В Пятигорске будут готовить волонтеров для WorldSkills Kazan-2019

19 марта 2018, 18:08

К чемпионату подготовят 2200 волонтеров из России и других стран.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). На базе Пятигорского государственного университета откроется ресурсный центр по подготовке волонтеров к международному чемпионату WorldSkills, который пройдет в Казани. Об этом сообщает ставропольское «Свое ТВ».

К чемпионату подготовят 2200 волонтеров из России и зарубежья. Обучение будет проходить в университетском Центре подготовки волонтеров.

Чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани в 2019 году, в нем примут участие молодые профессионалы из 70 стран мира.


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