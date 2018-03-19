(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) извинилась перед болельщиками за неудобства на матче между «Рубином» и «Спартаком» и попросила их впредь приходить на стадион заранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с общественностью РФПЛ.

Матч 23-го тура чемпионата страны между казанской и московской командами прошел в воскресенье на «Казань-Арене». Болельщики «Спартака» были недовольны медленным осмотром, из-за которого не все из них попали на трибуны к стартовому свистку.

«Проход болельщиков московского „Спартака“ на гостевую трибуну перед началом матча 23-го тура „Рубин“ — „Спартак“ и их осмотр осуществлялись в штатном режиме. В соответствии с рекомендациями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и регламентом чемпионата России по футболу для проведения осмотровых мероприятий организатором матча было выделено достаточное количество контролеров-распорядителей. Болельщиков просили расстегивать куртки, чтобы не допустить проноса на трибуны пиротехники и стеклянных бутылок. Восемь входных групп, работавших на входе на гостевой сектор, способны пропустить 4800 болельщиков в час, что вполне достаточно для комфортного и безопасного посещения матча», — отметили в РФПЛ.

«Большинство болельщиков „Спартака“ пришли на стадион за полчаса до начала матча, некоторые из них были в состоянии алкогольного опьянения, пытались сломать металлические калитки и пронести на трибуну запрещенные предметы. Все это привело к увеличению времени осмотра и попадания на гостевой сектор „Казань-Арены“», — сказали в премьер-лиге.

После завершения матча в течение десяти минут все болельщики вышли с трибуны гостевого сектора, а через 45 минут не только на трибунах, но и в подтрибунных помещениях и на территории стадиона не осталось ни одного болельщика, все ворота и двери по периметру были закрыты, что подтверждается сотрудниками премьер-лиги, работавшими на этой игре, заметили собеседники агентства.

«Российская футбольная премьер-лига приносит извинения всем болельщикам, испытавшим неудобства при посещении стадиона „Казань-Арена“, и просит в будущем заблаговременно приходить на игры чемпионата для комфортного и безопасного прохода на трибуны», — заявили представители РФПЛ.