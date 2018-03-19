Стало известно, какими онлайн-курсами увлекаются жители Казани

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Онлайн-курсами о спорте, ЗОЖ и красоте чаще всего увлекаются жители Казани. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Яндекс.Деньги».

Казанцы предпочитают заниматься домашним фитнесом, йогой и брать уроки макияжа через Интернет. Число пользователей, которые за них платят, увеличилось в 10 раз. Чуть менее интересны жителям столицы Татарстана кулинарные курсы, онлайн-занятия по музыке, рисованию и т. д. Плательщиков за эти категории стало в восемь раз больше. Количество тех, кто оплачивает курсы по психологии и отношениям, выросло в шесть раз, по иностранным языкам — в три раза, по профессиональной подготовке — в два раза.

Больше всего в среднем за раз горожане тратят на профессиональные курсы. Речь идет о сумме в 3400 рублей, тогда как год назад казанцы готовы были заплатить за профподготовку 2500 рублей. Средний платеж за курсы о спорте и красоте составил 3300 рублей (1400 рублей годом ранее), по иностранным языкам — 2600 рублей (1100 рублей в 2017 году), по психологии и отношениям — 2200 рублей (3400 рублей), по хобби — 1600 рублей (1200 рублей).

Аналитики рассматривали платежи жителей Казани с февраля 2018 года по март 2017 года и за такой же период годом ранее.