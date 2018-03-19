В Елабуге завершился чемпионат города по мини-футболу

(Елабуга, 19 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Завершился чемпионат Елабуги по мини-футболу среди взрослых команд, в котором приняли участие 20 команд. Турнир стартовал в январе этого года, и за это время прошло 13 игр.



Кроме футбольных команд в чемпионате города приняли участие дружины из Менделеевска и Набережных Челнов.

Перед последнем туром на чемпионство претендовали две команды – «Елабуга-Эссен» и «Менделеевск-Аммоний». По результатам последней игры уверенную победу одержала команда «Елабуга-Эссен» со счетом 7:2. Менделеевцы в турнирной таблице расположились на 2-й строчке, 3-е место у команды «Олимп». А вот елабужская команда чемпионом города становится уже 11-й раз.