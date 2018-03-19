Фестиваль «Слияние культур» соберет в Казани 800 участников со всей России

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В Казани 29 и 30 марта состоится фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Слияние культур» в рамках международного проекта «Салют Талантов», сообщает оргкомитет фестиваля.



Перед зрителями выступят более 800 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока, Якутска, Омска и других городов. Юные таланты продемонстрируют национальные, эстрадные и современные танцы, вокальные номера с отечественными и зарубежными хитами, народными песнями. Также артисты виртуозно сыграют на фортепиано, аккордеоне, баяне, гитаре и удивят театральными постановками.



В состав жюри вошли известные артисты, заслуженные деятели искусства, их имена пока не разглашаются. Победители получат дипломы и звания лауреатов трех степеней. Обладатель гран-при примет участие в конкурсе на следующий год. Лауреаты I степени в номинации «Театральное творчество» выступят на ежегодной театральной премии «Масочка», которая пройдет осенью этого года.



Фестиваль состоит из двух частей: 29 марта участники фестиваля покажут насыщенную музыкальную, хореографическую и театральную программу, а 30 марта пройдут выступления творческих коллективов в жанре «Хореография», где зрители увидят танцевальные номера в разных стилях.



В завершении конкурсной программы 29 и 30 марта зрителей ожидает гала-концерт и церемония награждения.