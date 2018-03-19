Все новости Татарстан Россия

Политика

В Госдуме прокомментировали непризнание Францией выборов в Крыму

19 марта 2018, 13:44

Мнение Запада не влияет на решение россиян, считает депутат Госдумы.
ВЦИОМ: Явка на выборах Президента РФ на три часа дня составила 46,9 процента
В Бугульме проголосовали подследственные СИЗО и пациенты больницы
Жители Камчатки активно голосуют несмотря на мороз и сильный ветер
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах
Борис Титов проголосовал на выборах в Краснодарском крае

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Мнение Запада не влияет на решение россиян на выборах Президента РФ. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в ответ на сообщение французского МИД о непризнании выборов в Крыму.

«Крым всегда был раздражителем для стран ЕС», — цитирует Белика RT.

Против признания выборов Президента РФ в Крыму высказался и Президент Украины Петр Порошенко. По мнению Белика, Порошенко критикует выбор крымчан только потому, что сам не смог прийти к власти демократическим путем. Однако повлиять на политику РФ украинский лидер не в силах, поэтому ему остается «подпрыгивать в кресле и швыряться тезисами», считает Белик.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter