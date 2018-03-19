В Госдуме прокомментировали непризнание Францией выборов в Крыму

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Мнение Запада не влияет на решение россиян на выборах Президента РФ. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в ответ на сообщение французского МИД о непризнании выборов в Крыму.

«Крым всегда был раздражителем для стран ЕС», — цитирует Белика RT.

Против признания выборов Президента РФ в Крыму высказался и Президент Украины Петр Порошенко. По мнению Белика, Порошенко критикует выбор крымчан только потому, что сам не смог прийти к власти демократическим путем. Однако повлиять на политику РФ украинский лидер не в силах, поэтому ему остается «подпрыгивать в кресле и швыряться тезисами», считает Белик.