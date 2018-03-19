В Елабуге наградили победителей первенства РТ по дзюдо

(Елабуга, 19 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге определили победителей первенства РТ по дзюдо среди юниоров. Об этом сообщили в Управлении по делам молодежи и спорту.



В соревнованиях, которые прошли в легкоатлетическом манеже, приняли участие 118 спортсменов-дзюдоистов из 11 городов и районов Татарстана.

Честь Елабуги в турнире защищали пять воспитанников детско-юношеской спортивной школы № 2. Среди них Артур Ермаков, который завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 100 кг. Тренируют местных спортсменов Ильяс Галимуллин и Иван Шарыгин.

Лидеры по количеству медалей – спортсмены из Казани, они увезли около 10 наград разного достоинства. Хорошо выступили и дзюдоисты из Нижнекамска.