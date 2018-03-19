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Политика

Председатель Госдумы РФ: Легитимность президентских выборов не вызывает сомнений

19 марта 2018, 13:24

Большинство граждан РФ воспользовались правом выбора, что свидетельствует об активной гражданской позиции общества.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что легитимность прошедших 18 марта президентских выборов не вызывает сомнений, сообщает РИА Новости.  

Выборы прошли в соответствии с законами и демократическими принципами. Их легитимность ни у кого не вызвала сомнений. Подтверждение этому — позитивная оценка, данная проведению выборов зарубежными наблюдателями, заявил спикер Госдумы.  

Тот факт, что большинство граждан РФ воспользовались своим правом выбора, свидетельствует об активной гражданской позиции российского общества, считает Вячеслав Володин. 

 


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