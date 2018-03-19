Татарстанских инвалидов проконсультируют по юридическим вопросам в Казани

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Татарстанских инвалидов первой, второй и третьей групп, детей-инвалидов и их представителей проконсультируют по юридическим вопросам в ДРКБ Казани.

День бесплатной юридической помощи приурочен к Международному дню инвалидов. Всех желающих получить ответы на свои вопросы ждут в расположенном на территории больницы Доме Роналда Макдоналда сегодня с 16.00 до 18.00.

С пришедшими пообщаются представители отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, отделения Фонда социального страхования РФ по РТ, Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану, Минтруда, Минобра, Минздрава РТ, Адвокатской и Нотариальной палат республики.



Доехать до места консультации можно на автобусах № 4, 22, 33, 34, 37, 45, 55 до остановки «ДРКБ».