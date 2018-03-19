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Женская футбольная команда из Набережных Челнов победила на подростковом первенстве РТ

19 марта 2018, 20:17

Команда «Строитель» из Набережных Челнов выиграла зимнее первенство РТ по футболу среди девушек 2006 – 2007 годов рождения.
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(Набережные Челны, 19 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Набережночелнинская женская подростковая команда выиграла зимнее первенство РТ по футболу, сообщает Управление физкультуры и спорта исполкома Набережных Челнов.

Финальный этап зимнего первенства РТ по футболу 2018 года среди девушек 2006 – 2007 годов рождения проходил в на стадионе «КАМАЗ» с 16 по 18 марта. 1-е место заняла команда «Строитель» из Набережных Челнов, 2-е место – у команды ДЮСШ Вахитовского района Казани, на 3-м месте «Строитель-2» из Набережных Челнов.

Радость победы вместе с командами разделили челнинские тренеры Олег Самченко и Эдуард Назаров.


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