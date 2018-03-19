Австрийцев познакомили с достопримечательностями Татарстана

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов встретился с туроператорами из Австрии и представителями австрийских СМИ и ознакомил их с достопримечательностями Татарстана, сообщает Госкомитет РТ по туризму.

Встреча прошла в рамках рекламно-информационного тура для 10 туроператоров и СМИ Австрии. Сергей Иванов рассказал гостям об основных достопримечательностях Татарстана: о Казани, Свияжске, Болгаре и Елабуге. Кроме того, он подробно ознакомил австрийцев с возможностями РТ по приему туристов и ответил на их вопросы.

Накануне встречи австрийские туроператоры и журналисты ознакомились с Казанским Кремлем, Старо-Татарской слободой и Свияжском.