Президент РТ встретился с победительницей конкурса «Лидеры России»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в Доме Правительства РТ встретился с победительницей всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» Александрой Лебедевой. Об этом сообщает пресс-служба Президента республики.

Конкурс стартовал в октябре прошлого года. Для участия в нем поступило более 200 тыс. заявок, в том числе почти 4,5 тыс. – из Татарстана. Финал прошел в феврале в Сочи. В число 103 победителей вошла представительница Татарстана Александра Лебедева.

Помимо образовательных грантов в размере 1 млн рублей победители получат возможность сотрудничать с наставниками, в число которых входят видные представители бизнеса и власти страны. Александру Лебедеву выбрал себе в подопечные Рустам Минниханов.

По условиям проекта, перспективных управленцев ожидает не менее четырех встреч с наставниками, также возможно участие в командировках, переговорах, выполнение практических заданий.

Звание победителя конкурса завоевал еще один татарстанец – юрист Ильнар Гирфанов. Его наставником стал заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Основная цель конкурса – выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров.