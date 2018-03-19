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Президент РТ встретился с победительницей конкурса «Лидеры России»

19 марта 2018, 12:10 , Фото: tatarstan.ru

Президент РТ встретился с победительницей конкурса «Лидеры России» Рустам Минниханов выбрал Александру Лебедеву себе в подопечные.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в Доме Правительства РТ встретился с победительницей всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» Александрой Лебедевой. Об этом сообщает пресс-служба Президента республики.

Конкурс стартовал в октябре прошлого года. Для участия в нем поступило более 200 тыс. заявок, в том числе почти 4,5 тыс. – из Татарстана. Финал прошел в феврале в Сочи. В число 103 победителей вошла представительница Татарстана Александра Лебедева.

Помимо образовательных грантов в размере 1 млн рублей победители получат возможность сотрудничать с наставниками, в число которых входят видные представители бизнеса и власти страны. Александру Лебедеву выбрал себе в подопечные Рустам Минниханов.

По условиям проекта, перспективных управленцев ожидает не менее четырех встреч с наставниками, также возможно участие в командировках, переговорах, выполнение практических заданий.

Звание победителя конкурса завоевал еще один татарстанец – юрист Ильнар Гирфанов. Его наставником стал заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Основная цель конкурса – выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров.


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