Руководителем УФАС РФ в Крыму стал выпускник двух казанских вузов Евгений Костюшин

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы РФ в Крыму стал выпускник двух казанских вузов Евгений Костюшин, сообщается на сайте news.rambler.ru.

Евгений Костюшин в 1998 году окончил КНИТУ-КХТИ по специальности «Экономика и управление на предприятии», а в 2009 году — КГУ (сейчас КФУ) по специальности «Юриспруденция». Является кандидатом юридических наук.

Евгений Костюшин — советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса. Награжден медалями «90 лет уголовному розыску России» и «10 лет службе судебных приставов».

В 2007 — 2010 годах Евгений Костюшин был заместителем руководителя УФАС РФ по РТ. В 2010 — 2013 годах возглавлял УФАС по Республике Марий Эл. В 2013 — 2017 годах он руководил Госинспекцией труда в РТ, а с декабря 2017 года исполнял обязанности руководителя УФАС по Крыму и Севастополю.