В Набережных Челнах «Коммунисты России» обогнали КПРФ

(Набережные Челны, 19 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах явка на президентских выборах составила 79,31 процента. Лидером избирательной гонки стал Владимир Путин, он набрал 79,28 процента голосов, сообщает пресс-служба мэрии.

18 марта на выборах Президента РФ в Набережных Челнах работало 173 избирательных участка: в Автозаводском районе — 57, Комсомольском — 49, Центральном — 67.

Общая явка избирателей составила 79,31 процента. Самую большую активность проявили избиратели Комсомольского района, здесь к урнам пришли 81,43 процента жителей, в Центральном районе свой выбор сделали 78,82 процента, в Автозаводском районе — 78,09 процента проживающих.

По предварительным данным, самое большое количество голосов получил Владимир Путин, который набрал 79,28 процента. За него проголосовали 230 тыс. 409 человек. Вторую строчку выборного рейтинга занял представитель партии «Коммунисты России» Михаил Сурайкин с 7,64 процента голосов, его кандидатуру предпочли 22 тыс. 194 челнинца.

На третьем месте оказался представитель КПРФ Павел Грудинин. За него проголосовали 7,02 процента горожан, или 20 тыс. 397 человек. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский набрал 2,61 процента голосов, его выбрали 7594 человека.

Представитель партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак набрала в Челнах 1,18 процента голосов, ее кандидатуру поддержали 3433 человека. Представитель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин набрал 0,87 процента, в бюллетенях галочку напротив его фамилии поставили 2519 человек.

За основателя партии «Яблоко» Григория Явлинский проголосовали 0,74 процента, или 2155, горожан. За выдвиженца «Партии роста» Бориса Титова — 0,67 процента, или 1935 человек.

Всего на выборах в Челнах проголосовали 293 тыс. 36 избирателей.

Итоговые данные будут представлены Центральной избирательной комиссией РТ.