Пороховой завод прокомментировал хлопки в Казани

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Со стороны порохового завода в Казани слышны хлопки – пользователи социальных сетей сообщают о шести хлопках, активно обсуждают происходящее, гадая о причинах.

«Завод работает в штатном режиме. У нас все в порядке. Все идет по технологическому процессу», – сообщила ИА «Татар-информ» начальник управления по работе с персоналом Казанского порохового завода Оксана Цыгурова.

По некоторым данным, сегодня с 8 утра до 17 часов вечера на территории порохового завода в Казани проводятся испытания продукции. Всего к испытаниям запланированы 25 изделий.