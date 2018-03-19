УАТИ Казани: В день к нам поступает от 5 до 10 обращений в сфере благоустройства

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). В день в Управление административно-технической инспекции исполкома (УАТИ) Казани поступает от 5 до 10 обращений от граждан в сфере благоустройства города. Об этом на деловом понедельнике заявил начальник управления Альфир Шамсутдинов.

Жители Казани могут обратиться в ведомство через интернет-приемную или приемную мэрии Казани. Если состав правонарушения подтверждается, то специалист, наделенный полномочиями, обязан составить административный материал.

«Обращений достаточно. В среднем поступает от пяти до 10 обращений в день. Около 50 — 60 процентов обращений находят подтверждение», — добавил начальник УАТИ.

Все обращения проверить невозможно, поэтому специалисты управления (всего 50 человек) уделяют особое внимание случаям, которые угрожают жизни и здоровью граждан: гололед на тротуарах, возможный сход снега и сосулек с крыши и т. д.

«Проблемные зоны — это отдаленные от центра города территории, чаще всего поселковые, где есть необходимость внимания к вывозу снега. Но в целом в городе ситуация из года в год улучшается», — рассказал Шамсутдинов.