Новак: Великобритании невыгодно менять поставщика газа

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Если Великобритания откажется от российского газа, это навредит потребителям, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что условия для них будут настолько предпочтительными и выгодными», — сказал Новак, комментируя возможный поиск британскими властями нового поставщика газа.

Ранее Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство ищет возможность избавиться от зависимости от газа из РФ.