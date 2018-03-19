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Экономика и финансы

Новак: Великобритании невыгодно менять поставщика газа

19 марта 2018, 11:54

Ранее Тереза Мэй заявила о поиске нового поставщика газа в Великобританию.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Если Великобритания откажется от российского газа, это навредит потребителям, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что условия для них будут настолько предпочтительными и выгодными», — сказал Новак, комментируя возможный поиск британскими властями нового поставщика газа.

Ранее Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство ищет возможность избавиться от зависимости от газа из РФ.


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