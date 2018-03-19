Команда Татарстана взяла «золото» первенства России по лыжным гонкам

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Команда Татарстана заняла первое место в первенстве России по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей, которое завершилось в Центре спортивной подготовки «Ялта-Зай». Об этом сообщает газета «Дружба».

Соревнования собрали спортсменов из 34 российских регионов. Всего на старт вышли более 400 лыжников в возрасте от 18 до 89 лет.

В турнире приняли участие чемпионы мира, победители первенств и кубков России, финалисты региональных первенств. Среди них был представитель Нурлата Радик Ибрагимов, который выступил на трех дистанциях: в эстафете, 10 и 30 км. По результатам эстафеты он стал первым, на дистанциях 10 и 30 км – вторым.