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Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут об общественном контроле жилищно-коммунальной отрасли в Казани

19 марта 2018, 12:18

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Завтра, 20 марта, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по теме «Общественный контроль и жилищное просвещение – путь повышения эффективности работы жилищно-коммунальной отрасли».

В мероприятии примут участие исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов, начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров, директор ООО «УК ЖКХ Московского района» Олег Калимов, генеральный директор ООО «УК “Уютный дом”» Марат Нуриев.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.


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