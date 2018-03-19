В ИА «Татар-информ» расскажут об общественном контроле жилищно-коммунальной отрасли в Казани

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Завтра, 20 марта, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по теме «Общественный контроль и жилищное просвещение – путь повышения эффективности работы жилищно-коммунальной отрасли».
В мероприятии примут участие исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов, начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров, директор ООО «УК ЖКХ Московского района» Олег Калимов, генеральный директор ООО «УК “Уютный дом”» Марат Нуриев.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
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