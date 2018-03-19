Следком: В возбуждении дела после смерти замминистра здравоохранения РТ Елены Шишмаревой отказано

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В возбуждении уголовного дела по факту смерти замминистра здравоохранения РТ Елены Шишмаревой отказано, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как выяснилось, 52-летняя Елена Шишмарева, находившаяся на домашнем аресте, свела счеты с жизнью.

Камеры видеонаблюдения подтвердили, что на территорию ее дома не заходили посторонние, в помещениях отсутствовал беспорядок и следы борьбы.

Тело Шишмаревой было обнаружено в бане ее домохозяйства в селе Столбищи Лаишевского района с восьмью колото-резаными ранами шеи. Женщина скончалась 7 февраля на 53-м году жизни.