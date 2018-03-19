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Культура

Стали известны дата и место детского «Евровидения»

19 марта 2018, 11:10

Столица Белоруссии станет хозяйкой конкурса во второй раз.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Детский песенный конкурс «Евровидение» состоится в этом году в Минске 25 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов конкурса – «Белтелерадиокомпанию».

По словам генерального продюсера компании Ольги Шлягер, с начала ноября начнется подготовка «Минск-Арены» к конкурсу. На репетиции, записи статистов, начиная с ввоза оборудования и установки сценической площадки, уйдет не меньше трех недель.

Европейский вещательный союз и наблюдательный совет конкурса уже утвердили слоган и логотип — «Звезда» (интерпретация белорусского орнамента из звуковых волн) сопровождается слоганом Light up! («Зажигай!»).

Столица Белоруссии станет хозяйкой конкурса во второй раз. В предыдущий раз конкурс состоялся в Минске в 2010 году.

 


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