Стали известны дата и место детского «Евровидения»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Детский песенный конкурс «Евровидение» состоится в этом году в Минске 25 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов конкурса – «Белтелерадиокомпанию».

По словам генерального продюсера компании Ольги Шлягер, с начала ноября начнется подготовка «Минск-Арены» к конкурсу. На репетиции, записи статистов, начиная с ввоза оборудования и установки сценической площадки, уйдет не меньше трех недель.

Европейский вещательный союз и наблюдательный совет конкурса уже утвердили слоган и логотип — «Звезда» (интерпретация белорусского орнамента из звуковых волн) сопровождается слоганом Light up! («Зажигай!»).

Столица Белоруссии станет хозяйкой конкурса во второй раз. В предыдущий раз конкурс состоялся в Минске в 2010 году.