В Казани наказали 10 фанатов «Спартака»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Казани в день проведения матча между «Рубином» и «Спартаком» наказали 10 футбольных фанатов. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления МВД России по Казани Алексей Соколов.

«Проведено привлечение к административной ответственности десяти футбольных фанатов “Спартака” за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков, потребление наркотиков и нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», — сказал Алексей Соколов.

Охрану общественного правопорядка при проведении матча осуществляли около 1500 сотрудников полиции, отметил он.

Игра между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» состоялась 17 марта на стадионе «Казань-Арена». «Рубин» дома проиграл сопернику в матче 23-го тура чемпионата России со счетом 1:2.