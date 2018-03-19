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Задержанную за мелкое хищение товара казанку уличили в краже сумки с телефоном

19 марта 2018, 10:45

Ранее судимую местную жительницу задержали в одном из ТЦ города.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Сотрудники УВО задержали в Казани подозреваемую в краже женской сумочки, сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ.

Патрульные росгвардейцы получили сообщение о том, что в ТЦ сработала тревожная сигнализация. На месте охранники рассказали им, что задержали женщину, стащившую товар.

При досмотре личных вещей сотрудники Росгвардии проверили по базе данных ее телефон. Оказалось, что телефон значится в розыске. В процессе разбирательства выяснилось, что ранее судимая 44-летняя казанка в конце прошлого года украла сумочку с этим телефоном у 39-летней посетительницы другого ТЦ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая передана для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.


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