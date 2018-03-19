Изменения в законе РТ о господдержке жилищного строительства вынесены на обсуждение

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Жителям Татарстана предлагают обсудить изменения в законе «О государственной поддержке развития жилищного строительства в Республике Татарстан». Документ размещен на портале «Открытый Татарстан».
Законопроект уточняет положения, касающиеся предоставления земельных участков для строительства жилых домов некоммерческим организациям.
Автором проекта закона выступил депутат Госсовета РТ Талгат Абдуллин.
Обсуждение изменений в законе «О государственной поддержке развития жилищного строительства в Республике Татарстан» продлится до 21 марта.