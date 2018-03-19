В Москве отпраздновали 140-летие писателя Гаяза Исхаки

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В Москве 15 и 16 марта прошли юбилейные мероприятия, посвященные 140-летию писателя, политика, общественного деятеля Гаяза Исхаки, сообщает «Штаб татар Москвы».



По приглашению организаторов в юбилейных мероприятиях принял участие профессор КФУ Хатип Миннегулов. Встреча в школе № 1186 имени Мусы Джалиля началась с выступления ансамбля «Балкыш», затем казанский ученый рассказал о жизни Гаяза Исхаки.



Учеников особенно интересовал московский период жизни Гаяза Исхаки. В 1914 – 1918 годах писатель жил и работал Москве, выпускал газеты «Ил», «Суз», «Безнен ил», в 1917 году принял активное участие в первом всероссийском мусульманском съезде в Москве.

В рамках встречи Хатип Миннегулов ознакомил школьников с журналами и книгами, которые Гаяз Исхаки издавал в эмиграции. Так, ученики увидели журнал номера «Яна милли юл» 1929 года.



На мероприятии казанский ученый также рассказал о путях сохранения татарской нации. Он акцентировал внимание на издании книг, газет и журналов, татарских детских садах и школах. Миннегулов также отметил важную роль татарских лидеров в сохранении нации.