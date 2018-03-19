Владимир Жириновский: Вчерашние выборы могут стать последними в России

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что прошедшие вчера президентские выборы могут стать последними в России, сообщает «Интерфакс».

«Будет Госсовет — коллективный орган, сформированный из лучших губернаторов, министров, сенаторов и депутатов. Человек 30–40 будут сидеть в Георгиевском зале Кремля. Председатель Госсовета, обладающий правами Президента, будет выбираться на заседании этого органа», — высказал свое мнение Владимир Жириновский.

Кроме того, ветеран российской политики сравнил ситуацию в РФ с Китаем, где председатель КНР Си Цзиньпин теперь пожизненно управляет страной.

Владимир Жириновский пока не знает, будет ли баллотироваться на пост Президента РФ на следующих выборах. «Сто раз изменится конъюнктура и все остальное», — подчеркнул лидер ЛДПР.