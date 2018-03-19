Все новости Татарстан Россия

Общество

Владимир Жириновский: Вчерашние выборы могут стать последними в России

19 марта 2018, 10:30

Владимир Жириновский: Вчерашние выборы могут стать последними в России Ветеран российской политики сравнил ситуацию в РФ с Китаем, где председатель КНР Си Цзиньпин теперь пожизненно управляет страной.
Спектакль «Горе от ума» с участием Жириновского перенесли
Жириновский сыграет Фамусова в спектакле «Горе от ума»
Гидрометцентр отказался предсказывать появление дождевой тучи над головой Жириновского
Жириновский объяснил причину попытки выхода США из договора РСМД
Жириновский предложил провести реновацию нижней палаты парламента «без копейки бюджетных денег»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что прошедшие вчера президентские выборы могут стать последними в России, сообщает «Интерфакс».

«Будет Госсовет — коллективный орган, сформированный из лучших губернаторов, министров, сенаторов и депутатов. Человек 30–40 будут сидеть в Георгиевском зале Кремля. Председатель Госсовета, обладающий правами Президента, будет выбираться на заседании этого органа», — высказал свое мнение Владимир Жириновский.

Кроме того, ветеран российской политики сравнил ситуацию в РФ с Китаем, где председатель КНР Си Цзиньпин теперь пожизненно управляет страной.

Владимир Жириновский пока не знает, будет ли баллотироваться на пост Президента РФ на следующих выборах. «Сто раз изменится конъюнктура и все остальное», — подчеркнул лидер ЛДПР.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter