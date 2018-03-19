Старейшая представительница татарской диаспоры в Бельгии пришла на выборы с внучкой

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). На выборы Президента России в Генеральное консульство РФ в Антверпене старейшая представительница ассоциации «Татары Бельгии» – 81-летняя Роза апа Абазова пришла вместе с 18-летней внучкой – Дариной Апажевой. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Девушка выросла в Бельгии, в этом году оканчивает школу в Брюсселе. Прошлым летом она вместе с бабушкой побывала на ее родине, в Сармановском районе Татарстана. На выборы Дарина пришла, надеясь на установление более открытых, дружеских отношений между всеми и сохранение условий для этого.

Принял здесь участие в выборах и еще один новичок – Рамис Касимов, приехавший в Генконсульство с родителями. Два года назад он впервые побывал с группой татар Бельгии в Татарстане.

При этом всех, кто впервые приходил голосовать, на участке № 8040, расположенном на территории дипмиссии, Генеральный консул Евгений Егоров встречал лично, вручая символический подарок, цветы и свидетельство о первом участии в выборах.

Проголосовать можно было не только в этом диппредставительстве. Временные урны устанавливались в специальных автобусах, которые приезжали на определенные часы в Остенде и Зебрюгге, Кроме того, члены комиссии побывали в домах живущих здесь россиян, в больницах и даже в тюрьмах.

Наибольшее количество избирателей пришло голосовать в расположенный на территории посольства РФ в Брюсселе избирательный участок № 8041. Живущие в Льеже татары приехали сюда на специально выделенном для этого автобусе

По сравнению с предыдущими выборами Президента РФ активность живущих в Бельгии россиян увеличилась. Всего проголосовали 2248 человек. Наибольшей поддержкой – 72,5 процента – заручился Владимир Путин.