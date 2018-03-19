В 2017 году зарплаты в России выросли на 7 процентов

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В прошлом году средние зарплаты в России повысились на 7 процентов, пишут «Известия» со ссылкой на данные Министерства труда и социальной защиты РФ.

В среднем заработные платы выросли на 2,4 тыс. рублей — до 39,1 тыс. рублей в месяц. Покупательная способность с учетом инфляции увеличилась на 3,4 процента. Кроме того, на 239 млн рублей (9 процентов) сократились долги работодателей перед сотрудниками.

Пенсии выросли в среднем на 7,4 процента – до 13,3 тыс. рублей, их реальный размер увеличился на 3,6 процента.

Вместе с тем реальные доходы населения снижаются. Однако по сравнению с 2016 годом падение замедлилось и составило всего 1,7 процента. Это происходит из-за сокращения теневого сектора экономики, объяснили с Минтруде.

Это также может происходить из-за снижения заработков самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, считает Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. По его словам, Росстат не учитывает эти категории при определении уровня зарплат.

В целом в 2017 году количество россиян, оценивающих свое материальное положение как хорошее и очень хорошее, выросло до 17 процентов.