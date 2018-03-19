Главком ВМФ России рассказал об ударном потенциале субмарин серии «Ясень»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Самыми мощными в составе Военно-морского флота России в скором времени станут атомные многоцелевые подводные лодки серий «Ясень» и «Ясень-М». Об этом главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев заявил в интервью газете «Красная Звезда».

При этом он подчеркнул, что «головная подводная лодка этого проекта («Северодвинск» – прим. Т-и) уже находится в составе Северного флота», успешно выполняя задачи боевой службы.

Королев заверил, что строительство атомных субмарин проекта «Ясень-М» будет продолжено как для Северного, так и для Тихоокеанского флотов. Всего в ближайшие несколько лет российский флот получит семь таких атомных подлодок, замечает телеканал «Звезда».

Подводные лодки проекта 885 (08850) «Ясень» – серия российских многоцелевых атомных подводных лодок c крылатыми ракетами четвертого поколения.

Головная субмарина проекта «Северодвинск» в 2014 году была передана флоту. Ее систершипы строятся по усовершенствованному проекту 885М (08851) «Ясень-М», который отличается оборудованием, оптимизированными обводами и меньшей шумностью. Первый из них – АПЛ «Казань».

На вооружении этих субмарин находятся крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс» и торпеды калибра 533 мм, а также мины.