(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Три человека пострадали при столкновении иномарок в Алексеевском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Накануне днем на 30-м километре трассы Алексеевское – Большие Матаки возле села Левашево столкнулись «Рено» и «Форд Фокус».
В результате аварии травмы получили пассажиры «Рено» в возрасте 21, 43 и 77 лет.
На месте сотрудники ЗПСО №3 извлекли пострадавших из разбитой иномарки и передали их врачам, а также отключили аккумуляторы поврежденных машин, чтобы избежать возгорания.