Все новости Татарстан Россия

Общество, Происшествия

За зиму в Казани никто не пострадал из-за падения снега с крыш

19 марта 2018, 08:53

За зиму в Казани никто не пострадал из-за падения снега с крыш Крупные управляющие компании получили 25 протоколов за ненадлежащую уборку кровель.
В Екатеринбурге на коляску с ребенком рухнула снежная масса
В Ульяновске снежная глыба упала на девочку 8 лет
В Казани на мальчика упала снежная глыба
Из-за схода снега с крыш пострадали 5 елабужан
Оштрафована организация, ответственная за уборку снега с крыши мэрии Казани

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Этой зимой в Казани не было ни одного случая, когда кто-либо пострадал от схода с крыш снега или льда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Несмотря на это, сотрудники Управления административно-технической инспекции составили почти 140 протоколов за ненадлежащую уборку кровель. Крупные управляющие компании получили 25 протоколов, мелкие УК, ТСЖ и ЖКХ – 18.

В частности, неоднократные замечания получали УК «ЖКХ Авиастроительного района», УК «Заречье», УК «Жилище и комфорт», УК «ЖКХ Дербышки» и УК «ЖКХ Слобода». 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter