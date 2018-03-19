За зиму в Казани никто не пострадал из-за падения снега с крыш

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Этой зимой в Казани не было ни одного случая, когда кто-либо пострадал от схода с крыш снега или льда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Несмотря на это, сотрудники Управления административно-технической инспекции составили почти 140 протоколов за ненадлежащую уборку кровель. Крупные управляющие компании получили 25 протоколов, мелкие УК, ТСЖ и ЖКХ – 18.

В частности, неоднократные замечания получали УК «ЖКХ Авиастроительного района», УК «Заречье», УК «Жилище и комфорт», УК «ЖКХ Дербышки» и УК «ЖКХ Слобода».