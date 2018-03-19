За Путина в Елабуге проголосовали более 83 процентов избирателей

(Елабуга, 19 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). По данным территориальной избирательной комиссии, в Елабуге Владимира Путина поддержали 83,97 процента избирателей, а в сельских поселениях Елабужского района – 95,09 процента.

На втором месте расположился Павел Грудинин с результатом 9,59 процента в городе и 2,76 процента в районе. Третьим стал Владимир Жириновский (3,07 и 1,07 процента голосов соответственно).

Остальные кандидаты набрали менее одного процента голосов

Что же касается явки, на участки для голосования в Елабуге пришли 80,91 процента избирателей. В районе этот показатель составил 95,28 процента.

Согласно данным ТИК, нарушений в ходе выборов зафиксировано не было.