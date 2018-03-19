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Политика

Пушков увидел в давлении Запада причину сплочения россиян вокруг Путина

19 марта 2018, 08:45

Член Совета Федерации прокомментировал итоги президентских выборов.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков увидел в давлении со стороны западных стран одну из причин победы на президентских выборах действующего главы государства Владимира Путина.

«Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России – небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры», – написал член СФ в своем микроблоге в Twitter’е.

При этом Пушков добавил, что результаты выборов подтвердили такую реакцию россиян.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии РФ, по итогам обработки 99,75 процента протоколов участковых избирательных комиссий на выборах лидирует Владимир Путин, который набирает 76,67 процента голосов избирателей. 


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