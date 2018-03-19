Пушков увидел в давлении Запада причину сплочения россиян вокруг Путина

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков увидел в давлении со стороны западных стран одну из причин победы на президентских выборах действующего главы государства Владимира Путина.

«Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России – небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры», – написал член СФ в своем микроблоге в Twitter’е.

При этом Пушков добавил, что результаты выборов подтвердили такую реакцию россиян.

Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России - небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры.Выборы подтвердили этот факт — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 18, 2018

Согласно данным Центральной избирательной комиссии РФ, по итогам обработки 99,75 процента протоколов участковых избирательных комиссий на выборах лидирует Владимир Путин, который набирает 76,67 процента голосов избирателей.